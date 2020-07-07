Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu A Para'da Türkiye'nin ihracatı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Aslanoğlu, menzilin daha uzaklara taşınmasının gerekliliğine vurgu yaparak, "ABD, Kanada, Çin ve Japonya gibi ülkeler ihracatçıların ana odağında olmalı" dedi.