Video Ekonomide Bugün Asya borsalarında yön ne olacak?

Asya borsalarında yön ne olacak?

Asya borsalarında yön ne olacak?
03.08.2021 | 16:33

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Stratejist Mustafa Aşkın, A Para’da Asya piyasalarındaki gelişmelerin fiyatlamalara yansımalarını değerlendirdi. Fed ve ECB’deki gelişmelerin Asya borsalarını etkilemeye devam ettiğini ifade ederek, “Asya borsaları Covid-19 pandemisinin seyrine bağlı olarak kendine yön bulacak” dedi.

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