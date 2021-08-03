Asya borsalarında yön ne olacak?

Stratejist Mustafa Aşkın, A Para’da Asya piyasalarındaki gelişmelerin fiyatlamalara yansımalarını değerlendirdi. Fed ve ECB’deki gelişmelerin Asya borsalarını etkilemeye devam ettiğini ifade ederek, “Asya borsaları Covid-19 pandemisinin seyrine bağlı olarak kendine yön bulacak” dedi.