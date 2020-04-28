Atılım Murat: Likiditelerin meyvesi üçüncü çeyrekten itibaren görülecek | Video

A Para yayınına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, pandemiye karşı merkez bankalarının attığı adımları ve piyasalara etkisini değerlendirdi. Murat, pandemi sürecinde merkez bankalarının atması gereken her adımı attığını belirterek, Türkiye ve dünyada sağlanan likiditenin meyvesinin üçüncü çeyrekten itibaren görüleceğini söyledi.