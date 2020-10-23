Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya: 2020 yılı inşaat sektörü açısından iyi geçti
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Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 2018 ve 2019 yılında inşaat sektöründe bir durağanlık yaşandığını belirterek, "2020 yılı inşaat sektörü açısından daha iyiydi. 2020 yılı bankaların 0.64 faiz oranlarıyla diğer yıllara nazaran daha iyi geçti. İnşaat sektörü devamlı ihtiyaç duyulan bir sektör. İnşaat sektörü çok geniş kapsamlı bir sektör. İnsanlarımızın konut ve konaklamaya ihtiyaçları var. Biliyorsunuz İstanbul'un en önemli sorunları deprem sorunları kentsel dönüşüm sorunları. Bu depremden de biran önce kurtulmalıyız. Yani kurtulamayız ama daha nitelikli daha sağlıklı binalar yapmalıyız. Onun için daha ümitliyim" dedi.