Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak?

İntegral Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer piyasa gündemini A Para'da değerlendirdi. Özer, Avrupa’da daha büyük adımların atılmasına rağmen hantallık yaşandığını ifade ederek, “Avrupa’da, birlik olmasından toparlanma geç olabilir” dedi.