Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da yükselişini güçlendirerek tarihi rekorlar kıran altın fiyatlarını değerlendirdi. Aydın altın fiyatlarında çok ciddi bir rallinin yaşandığını ifade ederek, “Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir” dedi.