Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir
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Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para’da yükselişini güçlendirerek tarihi rekorlar kıran altın fiyatlarını değerlendirdi. Aydın altın fiyatlarında çok ciddi bir rallinin yaşandığını ifade ederek, “Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir” dedi.