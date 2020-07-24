Bağcı: Banka bilançolarıyla beraber hisseler hareketlenebilir

Deniz Yatırım Analisti Sadrettin Bağcı A Para’da Borsa İstanbul’un gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle bilanço dönemine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bağcı, “Banka bilançoları ile beraber hisselerin daha hareketli olabileceğini bekliyoruz” dedi.