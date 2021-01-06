Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği tarafından düzenlenen “Güneş Zirvesi”nde konuşan Bakan Dönmez, "Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji sektörü Covid-19 pandemisinde güçlenerek çıkan sektörlerden biri oldu” dedi.