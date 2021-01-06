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Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı

Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji sektörü pandemiden güçlenerek çıktı
06.01.2021 | 15:29

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Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği tarafından düzenlenen “Güneş Zirvesi”nde konuşan Bakan Dönmez, "Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 MW’a ulaştı. Yenilenebilir enerji sektörü Covid-19 pandemisinde güçlenerek çıkan sektörlerden biri oldu” dedi.

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