Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı geldi. Bakan Elvan, bir yandan salgın ile mücade ederken bir yandan da ekonomi politikalarının temel rotasını belirlediklerini ifade ederek, "Fiyat istikrarı ve cari açık ekonomi politikalarımızın odağında yer alıyor. Enflasyon sürdürülebilir ve nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Kurulacak Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olacaktır" dedi. Bakan Elvan ayrıca yaptığı açıklamada, "Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz" diye konuştu.