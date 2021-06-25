Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programında konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde çift haneli bir büyüme rakamına dikkat çekerek, "İkinci çeyrekte yüzde 20'ler civarında büyüme bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Elvan, aşılamada son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu olduğunun altını çizerek, "Bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler setörüne canlanma getireceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.