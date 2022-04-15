Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında enflasyon, büyüme ve döviz kurları başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz. Enflasyon konusunda ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.