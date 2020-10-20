Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Tuğba Özay: Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var 20.10.2020 | 16:54
06:36
Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir 20.10.2020 | 16:41
03:55
04:31
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sektörünün hikayesi var 20.10.2020 | 13:39
02:26
04:02
Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek? 20.10.2020 | 10:12
04:13
Borsa İstanbul 3. çeyrek bilançolarında hangi sektörler öne çıkacak? 19.10.2020 | 16:48
02:12
05:19
'Yeni İstihdam Paketi'yle neler hedefleniyor? 19.10.2020 | 16:05
02:08
Borsa İstanbul'da teknik göstergeler neye işaret ediyor? 19.10.2020 | 15:54
01:30
FED Başkanlarının seçim korkusu! 19.10.2020 | 15:47
04:30
02:03
ABD'de teşvik paketi seçim öncesi onaylanır mı? 19.10.2020 | 10:17
02:21
ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler? 16.10.2020 | 16:02
01:14
Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor? 16.10.2020 | 13:36
02:38
İkinci dalga endişeleri arttı! Dünyada ekonomiler yeniden kapanacak mı? 16.10.2020 | 11:49
02:28
S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi? 16.10.2020 | 10:38
02:07
Stephen Innes: Şu anki durumunda mantıklı olanın doların zayıflaması 16.10.2020 | 10:30
01:36
Avrupa piyasalarında Covid-19 paniği! 15.10.2020 | 16:42
03:16
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı! 15.10.2020 | 15:34
A1 Capital Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da yayına katılarak, Borsa İstanbul’da halka arzlara gelen yoğun ilgiyi değerlendirdi. Atılal, mevduat faizinin göreceli olarak enflasyonun altında kalmasının ardından yatırım tarafının borsaya kaydığını ifade ederek, “Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir” dedi.