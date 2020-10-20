Baki Atılal: Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir

A1 Capital Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para’da yayına katılarak, Borsa İstanbul’da halka arzlara gelen yoğun ilgiyi değerlendirdi. Atılal, mevduat faizinin göreceli olarak enflasyonun altında kalmasının ardından yatırım tarafının borsaya kaydığını ifade ederek, “Halka arzlara ilgi düzenli olarak artmaya devam edecektir” dedi.