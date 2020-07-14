Bal: Artan belirsizlikler satış baskısı getiriyor

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onur Can Bal, piyasaları A Para’da değerlendirirken Borsa İstanbul’u mercek altına aldı. Bal, salgın kaynaklı endişelerin ve ileriye dair tekrardan artan belirsizliklerin piyasalar tarafında satış baskısını getirdiğini ifade ederek, “İlerleyen zamanda vaka sayılarındaki artış yavaşlayacak olursa tekrardan alımların devam ettiğini görebiliriz” dedi.