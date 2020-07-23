Bal: Hisse bazlı hareketler olabilir

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal küresel piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Bal, sonbaharın gelmesiyle vakalar ciddi manada artış kaydedecek olursa altın ve borsalarda düzeltme hareketlerinin gelebileceğini ifade ederek, “Şu an finansal sonuç dönemi içerisindeyiz. Sonuçlara bağlı hisse bazlı hareketler olabilir” dedi.