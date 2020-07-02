Banka hisseleri ne zaman yükselecek?

Global Menul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. “Borsa İstanbul’da son dönemde çok ciddi bir ayrışma gerçekleşti” diyen Özcan, düşük faizlerin yatırımcıyı yeni yatırım arayışına ittiğini bildirdi. Özcan bankacılık sektöründeki iskontoyoda dikkat çekerek, “Bankalar oldukça endeksin gerisinde kaldı. Artık bankacılık sektöründe de yavaş yavaş bir canlanma olabileceğini düşünüyoruz” dedi.