Banka hisseleri ne zaman yükselecek?
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OTOMATİK OYNAT
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Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı! 03.07.2020 | 10:29
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Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler? 03.07.2020 | 09:09
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05:08
04:03
Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir? 02.07.2020 | 16:18
02:31
Banka hisseleri ne zaman yükselecek? 02.07.2020 | 16:11
03:14
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi? 02.07.2020 | 15:13
02:13
Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır? 02.07.2020 | 13:19
03:43
Taylan: Dünya borsaları bozulsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışacak 02.07.2020 | 12:26
01:16
PMI verileri neyi işaret ediyor? 02.07.2020 | 11:19
07:21
Borsa İstanbul yükseliş trendini koruyacak mı? 01.07.2020 | 16:57
02:12
Nakitte kalmak doğru mu? Yatırımcı ne yapmalı? 01.07.2020 | 17:19
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04:42
Erten: Tedbirler borsada yaşanacak kayıpları engelledi 01.07.2020 | 16:42
02:49
Ekonomiler ikinci dalgaya hazır mı? 01.07.2020 | 13:20
01:57
Borsa İstanbul'da beklenti ne? 01.07.2020 | 12:54
09:51
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 01.07.2020 | 12:49
02:33
Altının yönü ne olacak? 01.07.2020 | 12:08
02:25
Borsadaki kritik destek ve dirençler neler? 01.07.2020 | 11:46
02:22
ABD-Çin ilişkileri piyasalara nasıl yansıyor? 30.06.2020 | 18:08
Global Menul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. “Borsa İstanbul’da son dönemde çok ciddi bir ayrışma gerçekleşti” diyen Özcan, düşük faizlerin yatırımcıyı yeni yatırım arayışına ittiğini bildirdi. Özcan bankacılık sektöründeki iskontoyoda dikkat çekerek, “Bankalar oldukça endeksin gerisinde kaldı. Artık bankacılık sektöründe de yavaş yavaş bir canlanma olabileceğini düşünüyoruz” dedi.