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Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi?

Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi?
27.07.2020 | 17:09

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İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, Borsa İstanbul’un gündemiyle beraber seyri A Para’da değerlendirdi. Güner, aşı ile ilgili haberlerin piyasalara cazip geldiğini belirterek, “Borsa İstanbul’a para girişi devam ediyor. 1200 puanın üzerinde kaldıkça banka hisselerinin desteği olsun olmasın 1250 seviyesi hedef seviye olacak” dedi.

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