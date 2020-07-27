Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi?

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, Borsa İstanbul’un gündemiyle beraber seyri A Para’da değerlendirdi. Güner, aşı ile ilgili haberlerin piyasalara cazip geldiğini belirterek, “Borsa İstanbul’a para girişi devam ediyor. 1200 puanın üzerinde kaldıkça banka hisselerinin desteği olsun olmasın 1250 seviyesi hedef seviye olacak” dedi.