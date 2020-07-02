Bankacılık hisseleri cazibesini koruyor mu? Banka hisseleri neden geride kaldı

Deniz Yatırım Analisti Sadrettin Bağcı, A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerindeki seyri değerlendirerek önemli açıklamalar yaptı. Bağcı, bankacılık hisselerinin oldukça cazip seviyelerde işlem gördüğünü vurgulayarak, “Kredi genişlemesi ekonomik aktivitede toparlanmaya neden oluyor. Bununda önümüzdeki dönemde aktif kalitesine yansıması daha pozitif yönde gerçekleşecektir” dedi.