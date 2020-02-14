Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6,8 milyar lira artarak 2 trilyon 658 milyar liraya yükseldi. Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para mevduatı ise 226 milyar 312 milyon dolar oldu