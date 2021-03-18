Barış Ürkün: ABD 10 yıllık tahvil faizleri gelişen ülke piyasalarına baskı yaratabilir

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Ürkün, ABD tahvil fazilerinde 1.80-2 aralığına doğru bir yükseliş olursa gelişen ülke piyasalarında bir baskı oluşabileceğine dikkat çekerek, "ABD 10 yıllık tahvillerinin nereye doğru evrileceğini takip etmek lazım" dedi.