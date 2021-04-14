Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı

Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı

Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı
14.04.2021 | 14:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksi yükseliş trendi için 1262 seviyesi aşmalı 02:57
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksi yükseliş trendi için 1262 seviyesi aşmalı 14.04.2021 | 14:40
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 02:45
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 14.04.2021 | 14:31
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 04:01
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 14.04.2021 | 14:26
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 01:50
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 14.04.2021 | 14:23
SON DAKİKA: Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 18:16
SON DAKİKA: Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 14.04.2021 | 12:49
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 02:09
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 13.04.2021 | 16:13
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 02:46
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 13.04.2021 | 16:08
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 03:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 02:59
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
Stratejist Yeliz Karabulut: İyi veriler piyasalar tarafından olumsuz olarak algılanabilir 02:17
Stratejist Yeliz Karabulut: İyi veriler piyasalar tarafından olumsuz olarak algılanabilir 12.04.2021 | 11:17
Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 02:47
Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 12.04.2021 | 11:15
Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 05:14
Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 09.04.2021 | 16:41
Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik 02:25
Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik 09.04.2021 | 16:34

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para'da yayına katılarak dolar endeksi ve piyasaların gündemini değerlendirdi. Tahvil faizlerinde geri çekilme oldukça dolar endeksinde de düşüş olduğunu ifade eden Ürkün, "ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA