Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para'da yayına katılarak dolar endeksi ve piyasaların gündemini değerlendirdi. Tahvil faizlerinde geri çekilme oldukça dolar endeksinde de düşüş olduğunu ifade eden Ürkün, "ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı" dedi.