Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: Piyasalarda ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimini takip ediliyoruz

Barış Ürkün: Piyasalarda ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimini takip ediliyoruz

Barış Ürkün: Piyasalarda ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimini takip ediliyoruz
31.03.2021 | 12:34

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Endekste 1400 puanın üzerinde tutunmanın oldukça önemli olduğunui ifade eden Ürkün, "ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimini takip ediliyoruz" dedi.

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