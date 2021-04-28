Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor
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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Kapanma ile birlikte vaka sayılarında düşüş beklentisi oluştuğunu ve piyasalarda normalleşme fiyatlandığına dikkat çekeren Ürkün, "Kapanma piyasalarda iyi anlamda yorumlandı" dedi.