Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor

Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor

Barış Ürkün: Piyasalarda normalleşme fiyatlanıyor
28.04.2021 | 11:09

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Kapanma ile birlikte vaka sayılarında düşüş beklentisi oluştuğunu ve piyasalarda normalleşme fiyatlandığına dikkat çekeren Ürkün, "Kapanma piyasalarda iyi anlamda yorumlandı" dedi.

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