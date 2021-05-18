Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalarda düşük faiz politikası ve destek politikalarıyla varlık balonu olduğunu ama bunun devamını destekleyen veriler olduğunu ifade eden Ürkün, “Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir” dedi.