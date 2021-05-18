Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir

Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir

Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir
18.05.2021 | 11:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dünyadaki gelişmelerden pozitif ayrışıyor 02:32
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dünyadaki gelişmelerden pozitif ayrışıyor 18.05.2021 | 11:32
Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir 02:56
Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir 18.05.2021 | 11:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul'da banka hisseleri daha da ucuz hale geldi 01:17
Cem Tözge: Borsa İstanbul'da banka hisseleri daha da ucuz hale geldi 18.05.2021 | 11:18
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalar için yeni hikayeler gerekiyor 01:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalar için yeni hikayeler gerekiyor 18.05.2021 | 11:16
Altan Aydın: Piyasalarda 2013’e benzer bir şekilde trend dönüşümü beklemiyorum 03:16
Altan Aydın: Piyasalarda 2013’e benzer bir şekilde trend dönüşümü beklemiyorum 17.05.2021 | 17:21
Altın ve gümüş yükselişini sürdürecek mi? 02:25
Altın ve gümüş yükselişini sürdürecek mi? 17.05.2021 | 17:17
Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 01:18
Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 17.05.2021 | 17:15
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır 02:28
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır 17.05.2021 | 17:09
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkacak? Yusuf Topçu: Teknoloji şirketleri çok daha ileri gidecek 05:58
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkacak? Yusuf Topçu: Teknoloji şirketleri çok daha ileri gidecek 17.05.2021 | 11:46
Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil 02:51
Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil 17.05.2021 | 11:42
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da teknik görünüm olumlu seyri işaret ediyor 02:48
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da teknik görünüm olumlu seyri işaret ediyor 17.05.2021 | 11:38
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İslam Memiş: Gram altın onsa göre daha avantajlı 04:29
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İslam Memiş: Gram altın onsa göre daha avantajlı 12.05.2021 | 13:12
Emre Çayırlı: Gelişmekte olan ülkelerde kur riski devam ediyor 01:29
Emre Çayırlı: Gelişmekte olan ülkelerde kur riski devam ediyor 12.05.2021 | 13:10
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1430 üzerinde iyimserlik sürer 02:07
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1430 üzerinde iyimserlik sürer 12.05.2021 | 11:01
Altın için yükseliş sürer mi? Baki Atılal: Yatırımcılar kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldi 03:11
Altın için yükseliş sürer mi? Baki Atılal: Yatırımcılar kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldi 12.05.2021 | 10:55
Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek 03:03
Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek 12.05.2021 | 10:48
ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak? 03:08
ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak? 12.05.2021 | 10:45
Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir 02:45
Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir 11.05.2021 | 16:43
Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam 03:26
Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam 11.05.2021 | 16:38
Şirin Sarı: Gram altın için bantlar önemli hale geldi 02:33
Şirin Sarı: Gram altın için bantlar önemli hale geldi 11.05.2021 | 16:37

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalarda düşük faiz politikası ve destek politikalarıyla varlık balonu olduğunu ama bunun devamını destekleyen veriler olduğunu ifade eden Ürkün, “Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA