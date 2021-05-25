Barış Ürkün: Türkiye’nin büyümede güçlü bir ivme yakalayacağı görünüyor

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para’da ekonominin gündemini değerlendirdi. Ürkün, S&P’nin Türkiye değerlendirmesinde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade ederek, “Türkiye’nin büyümede güçlü bir ivme yakalayacağı görünüyor” dedi.