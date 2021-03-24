Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı | Video
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Ekonomist Belgin Maviş: Geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır 23.03.2021 | 12:15
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Borsa İstanbul'da hisse senedi tercihleri nasıl şekillenecek? 22.03.2021 | 11:16
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Küresel piyasalarda tahvil faizleri gerginliği 22.03.2021 | 11:08
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Mustafa Keskintürk: Altın bayrak formasyonu oluşturuyor 22.03.2021 | 11:03
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Şirin Sarı: Gram altın fiyatları için 385-400 seviyesi önemli destek 19.03.2021 | 16:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan uluslararası yatırımcılara ve vatandaşlara önemli çağrıda bulundu. Erdoğan ekonomide yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi. Erdoğan, yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulundu