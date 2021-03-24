Başkan Erdoğan'dan döviz ve altın çağrısı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan uluslararası yatırımcılara ve vatandaşlara önemli çağrıda bulundu. Erdoğan ekonomide yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum'' dedi. Erdoğan, yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulundu