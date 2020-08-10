Video Ekonomide Bugün BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor?

BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor?

BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor?
10.08.2020 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 01:38
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 05:24
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 10.08.2020 | 09:32
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 03:06
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 10.08.2020 | 08:52
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 04:22
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 07.08.2020 | 18:02
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 02:08
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 02:21
Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor 07.08.2020 | 14:30
Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi 01:05
Doğan: Borsa İstanbul orta uzun vadede iskontolu bölgeye girdi 07.08.2020 | 12:07
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir 02:05
Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir 07.08.2020 | 11:42
Merkez Bankası TCMB likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi? 05:54
Merkez Bankası (TCMB) likidite açıklamasıyla piyasalara ne mesaj verdi? 07.08.2020 | 10:48
Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak 02:53
Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak 07.08.2020 | 10:32
Vaka sayısındaki artış endişe yaratıyor! Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 02:48
Vaka sayısındaki artış endişe yaratıyor! Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 07.08.2020 | 09:14
SPK'dan yatırımcılara flaş uyarı: Borç parayla ya da krediyle borsaya girilmez 01:43
SPK'dan yatırımcılara flaş uyarı: Borç parayla ya da krediyle borsaya girilmez 06.08.2020 | 18:29
Merkez Bankası'ndan önemli piyasa açıklaması: Elimizdeki bütün araçları oynaklığı azaltmak için kullanacağız | Video 02:02
Merkez Bankası'ndan önemli piyasa açıklaması: Elimizdeki bütün araçları oynaklığı azaltmak için kullanacağız | Video 06.08.2020 | 18:25
Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var 04:49
Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var 06.08.2020 | 16:04
İkinci dalga endişesi piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? 02:54
İkinci dalga endişesi piyasalarda nasıl fiyatlanıyor? 06.08.2020 | 15:50
Petrol fiyatları yükselecek mi? 01:36
Petrol fiyatları yükselecek mi? 06.08.2020 | 14:37
Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor 01:41
Kuru: Altın fiyatları düzeltmeye ihtiyaç duyuyor 06.08.2020 | 11:33
Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Borsa endeksinde fırsatlar var 03:27
Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Borsa endeksinde fırsatlar var 06.08.2020 | 10:25
Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu! 13:02
Borsa yatırımcıları nelere dikkat etmeli? Uzman isimden kritik borsa yorumu! 06.08.2020 | 10:08
Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir 04:14
Akkurt: ABD Çin’e yüksek teknoloji tarafında baskısını artırabilir 06.08.2020 | 09:58

Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da BDDK’nın yeni haftayla beraber aldığı aktif rasyosu kararını değerlendirdi. Maviş, kararın piyasaları rahatlatacağını ifade ederek, “BDDK’nın bu adımı sonrası banka hisselerinin yavaş yavaş cazibesi ortaya çıkmaya başlayacak” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA