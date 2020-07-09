BDDK'nın hamleleri ne anlama geliyor?

Bankacılık ve Finans Uzmanı Dr. Emrah Ceyhan A Para’da BDDK’nın normalleşme döneminde kolaylık kararlarını değerlendirdi. BDDK’nın en önemli kararlarından birinin Mart ayında aldığı aktif rasyosu olduğunun altını çizen Ceyhan, “Türkiye bankacılık sistemi bu süreçten başarıyla çıkmıştır. Bu başarının en büyük sebebi de kamu bankalarıdır” dedi.