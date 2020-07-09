BDDK'nın hamleleri ne anlama geliyor?
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OTOMATİK OYNAT
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BDDK'nın hamleleri ne anlama geliyor? 09.07.2020 | 09:02
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Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
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Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
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Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne? 08.07.2020 | 14:35
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Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 08.07.2020 | 14:20
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Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 08.07.2020 | 14:11
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Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 08.07.2020 | 13:45
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Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 07.07.2020 | 16:52
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Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 07.07.2020 | 16:48
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Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 07.07.2020 | 14:54
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Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 07.07.2020 | 12:01
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Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 07.07.2020 | 12:58
Bankacılık ve Finans Uzmanı Dr. Emrah Ceyhan A Para’da BDDK’nın normalleşme döneminde kolaylık kararlarını değerlendirdi. BDDK’nın en önemli kararlarından birinin Mart ayında aldığı aktif rasyosu olduğunun altını çizen Ceyhan, “Türkiye bankacılık sistemi bu süreçten başarıyla çıkmıştır. Bu başarının en büyük sebebi de kamu bankalarıdır” dedi.