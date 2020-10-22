Video Ekonomide Bugün Belgin Maviş: Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi

Belgin Maviş: Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi

Belgin Maviş: Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi
22.10.2020 | 16:04

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da korku endeksinin (VIX endeksi) piyasalar üzerine etkilerini değerlendirdi. Maviş, VIX endeksinin 30’u geçmesi durumunda global piyasalarda korkuların fiyatlanabileceğini bildirerek, “Piyasalar ABD’de teşvik paketini çıkarmak için korkuları devreye sokmuş gibi” dedi.

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