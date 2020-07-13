Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız

A Para yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Berk, yurt içi ve yurt dışı açıklanan önemli ekonomi verilerini değerlendirdi. Berk, “Alınan önlemlerle birlikte üretimimizi devam ettireceğiz. Bu sayede de dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız” dedi.