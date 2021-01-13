Berrin Önder: Büyük geçişlerin olduğu bir dönemdeyiz

Logos Portföy Yönetim Genel Müdürü Berrin Önder A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Önder, bazı varlık sınıflarının öneminin azalacağını ve bazılarının ise artacağını belirterek, “Büyük geçişlerin olduğu bir dönemdeyiz” dedi.