Berrin Önder: Büyük geçişlerin olduğu bir dönemdeyiz
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Logos Portföy Yönetim Genel Müdürü Berrin Önder A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Önder, bazı varlık sınıflarının öneminin azalacağını ve bazılarının ise artacağını belirterek, “Büyük geçişlerin olduğu bir dönemdeyiz” dedi.