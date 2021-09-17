Betül Asilkan: Fed bekle-gör politikasına devam edebilir

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. İstihdam verisinde toparlanma olursa varlık alımlarının bu yıl azaltılabileceğini ifade eden Asilkan, "Fed bekle-gör politikasına devam edebilir" dedi.