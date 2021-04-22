Betül Asilkan: Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Asilkan ECB'den faizlerde bir değişiklik beklenmediğini ve söylemlerin öne çıkacağını ifade etti. Uzman isim, "Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek" dedi.