Video Ekonomide Bugün Betül Asilkan: Petrol fiyatları için 60 dolar kritik

Betül Asilkan: Petrol fiyatları için 60 dolar kritik

Betül Asilkan: Petrol fiyatları için 60 dolar kritik
26.03.2021 | 13:16

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para'da petrol fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Asilkan, petrol fiyatlarında kısa vadede 63-63,8 seviyelerinin takip edildiğini ifade ederek, "Petrol fiyatlarında aşağıda 60 dolar seviyesi kritik" dedi.

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