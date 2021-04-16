Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan, A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Faizlerde değişikliğe gidilmemesinin beklentiye paralel olduğunu ve faiz artırım olmayacağı sinyali geldiğini belirten Asilkan, "Enflasyon yakından takip edilecek" dedi.