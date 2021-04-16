Video Ekonomide Bugün Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek

Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek

Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek
16.04.2021 | 13:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek 01:56
Betül Asilkan: Piyasalar enflasyon rakamlarını yakından takip edecek 16.04.2021 | 13:57
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Video 03:36
SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Video 15.04.2021 | 14:17
Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi? 02:59
Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi? 15.04.2021 | 10:31
Mustafa Keskintürk: Nisan sonrası enflasyon belirgin şekilde düşebilir 02:31
Mustafa Keskintürk: Nisan sonrası enflasyon belirgin şekilde düşebilir 15.04.2021 | 10:21
Onurcan Bal: Borsa İstanbul 1423 seviyesini aşarsa hız kazanabilir 02:42
Onurcan Bal: Borsa İstanbul 1423 seviyesini aşarsa hız kazanabilir 15.04.2021 | 10:17
Harun Dereli: Gelişen ülke piyasalarına nakit akışında sıkıntı var 05:57
Harun Dereli: Gelişen ülke piyasalarına nakit akışında sıkıntı var 14.04.2021 | 16:51
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksi yükseliş trendi için 1262 seviyesi aşmalı 02:57
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık endeksi yükseliş trendi için 1262 seviyesi aşmalı 14.04.2021 | 14:40
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 02:45
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 14.04.2021 | 14:31
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 04:01
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 14.04.2021 | 14:26
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 01:50
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 14.04.2021 | 14:23
SON DAKİKA: Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 18:16
SON DAKİKA: Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 14.04.2021 | 12:49
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 02:09
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 13.04.2021 | 16:13
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 02:46
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 13.04.2021 | 16:08
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 03:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan, A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Faizlerde değişikliğe gidilmemesinin beklentiye paralel olduğunu ve faiz artırım olmayacağı sinyali geldiğini belirten Asilkan, "Enflasyon yakından takip edilecek" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA