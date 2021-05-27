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Biden'ın vergi politikaları piyasalara nasıl yansıyacak?

Biden'ın vergi politikaları piyasalara nasıl yansıyacak?
27.05.2021 | 12:34

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A Para'da OANDA Kidemli Piyasa Analisti Edward Moya piyasaların gündemini yorumladı. Moya, ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi uygulamasının şirketler için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Büyük teknoloji hisselerinde bir satış beklemiyorum" dedi.

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