Biden'ın vergi politikaları piyasalara nasıl yansıyacak?

A Para'da OANDA Kidemli Piyasa Analisti Edward Moya piyasaların gündemini yorumladı. Moya, ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi uygulamasının şirketler için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Büyük teknoloji hisselerinde bir satış beklemiyorum" dedi.