Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27
02:45
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 27.07.2020 | 12:21
01:01
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 27.07.2020 | 11:48
02:34
09:02
02:14
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 24.07.2020 | 16:53
01:48
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 24.07.2020 | 16:43
03:05
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 24.07.2020 | 16:36
02:10
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 24.07.2020 | 14:13
01:13
03:02
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18
01:42
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 24.07.2020 | 11:09
02:39
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
01:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 23.07.2020 | 17:33
03:38
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 23.07.2020 | 16:16
01:52
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 23.07.2020 | 16:09
02:38
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 23.07.2020 | 16:07
04:39
Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı! 23.07.2020 | 14:18
01:24
ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
03:43
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 23.07.2020 | 12:27
Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Dikkat çeken açıklamalar yapan Bircan, banka hisselerinin ucuz kaldığı halde endeksin bu kadar yükseldiğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde bankacılık hisselerinde iyileşme ve yabancıların girmesiyle beraber borsada hızlı yükselişler görebiliriz” dedi.