Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Dikkat çeken açıklamalar yapan Bircan, banka hisselerinin ucuz kaldığı halde endeksin bu kadar yükseldiğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde bankacılık hisselerinde iyileşme ve yabancıların girmesiyle beraber borsada hızlı yükselişler görebiliriz” dedi.