Bircan: Ekonomiler üzerinde ikinci dalga yaşanma ihtimali düşük

A Para’da yayına katılan Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, haftaya başlarken piyasalar için öne çıkan başlıkları açıklayarak borsaların seyrini değerlendirdi. Bircan, salgın bir ikinci dalga yaşansa bile ekonomiler üzerinde bir ikinci dalga yaşanmasının çok düşük olduğunu vurgulayarak, yurt içi ve yurt dışı verilerle piyasaların olumlu fiyatlama yaptığını açıkladı.