Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek
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Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para’da piyasaların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bircan, FED’in likiditeyi artırıcı aksiyon almaya devam edeceğini bildirerek, “Bu durum ABD borsalarına ve küresel piyasalara olumlu etkisi olacak” dedi.