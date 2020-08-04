Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor?

Finansal Danışman Baki Atılal, A Para’da piyasaların seyrine dair önemli açıklamalar yaptı. Atılal, Borsa İstanbul’da yükselişlerin hızlı olduğu gibi satışlarında hızlı olduğunu ifade ederek, “Borsadaki düşüşte normal kar realizasyonlarına kredili satışlarında eklenmesi etkili oldu” dedi.