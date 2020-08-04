Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor?
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Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
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Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
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Finansal Danışman Baki Atılal, A Para’da piyasaların seyrine dair önemli açıklamalar yaptı. Atılal, Borsa İstanbul’da yükselişlerin hızlı olduğu gibi satışlarında hızlı olduğunu ifade ederek, “Borsadaki düşüşte normal kar realizasyonlarına kredili satışlarında eklenmesi etkili oldu” dedi.