Borsa İstanbul sadeleşti! Ürkün: Karar endekse psikolojik rahatlama verecektir

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Borsa İstanbul’dan iki sıfır atılmasını A Para’da değerlendirdi. Ürkün, sıfır atılmasının Borsa İstanbul’un itibarı için önemli olduğunu vurgulayarak, “Endekse psikolojik olarak da rahatlama vermesi açısından katkı sağlayacaktır” dedi.