Borsa İstanbul tarihi zirvesine mi gidiyor?

Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para yayınında Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Borsa İstanbul'da yükselişin devamı için kar realizasyonunun şart olmadığını ancak daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Aydın, "Endekste topyekün bir satıştan ziyade, sektörel ayrışmanın çok ciddi bir şekilde netleştiği bu ortamda sektörel değişimlerin kar satışlarına sebep olabileceğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca Aydın, "Borsa İstanbul'da yeni zirveyi bilanço döneminden sonra zikretmeye başlarız" dedi.