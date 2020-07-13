Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi?

Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi?

Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi?
13.07.2020 | 17:44

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OTOMATİK OYNAT

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da yeni haftaya güçlü pozitif giriş yapan Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Coşar, Borsa İstanbul’un küresel piyasalara paralel yükseliş içinde olduğunu vurgulayarak, “Kovid-19 salgını sonrası bankacılık endeksine yönelim olursa, orta ve uzun vadede bir önceki zirvesini test etme imkânımız olacak. Bu yüksek bir olasılık” dedi.

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