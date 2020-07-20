Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Altında yeni rekor mu geliyor? 20.07.2020 | 13:06
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Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi? 20.07.2020 | 12:56
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Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
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Altın yükselişini sürdürecek m? 20.07.2020 | 11:01
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Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
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Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
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Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
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Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
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Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
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Altına satış gelir mi? 17.07.2020 | 11:51
05:36
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 17.07.2020 | 11:10
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Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 17.07.2020 | 10:30
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Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 17.07.2020 | 10:12
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Doğan: Vaka sayılarındaki artış piyasalara baskı uyguluyor 17.07.2020 | 09:59
02:15
Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor? 16.07.2020 | 17:49
04:06
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 16.07.2020 | 15:45
01:28
Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir 16.07.2020 | 15:38
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Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var 16.07.2020 | 15:26
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ECB kritik faiz kararını açıkladı! | Video 16.07.2020 | 15:22
Deniz Yatırım FX İşlemleri Müdürü Güven Baykuş, borsaların seyrini ve piyasaların gündemini değerlendirdi. Baykuş, Merkez Bankası’nın vereceği kararla birlikte borsada pozitif ayrışmanın devam edeceğinin altını çizerek “BIST 100'de yukarı yönlü eğilimin devam etmesi noktasında görüşümüzü sürdürüyoruz” dedi.