Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor?

TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul A Para’da Borsa İstanbul’daki güçlü seyri değerlendirirken yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu. Usul, küresel likiditenin ve faizlerin bu düşük seviyenin yurt içinde hisse senetlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, “Eğer 118 binin üzerinde güçlenmenin devam ettiğini görürsek Ocak ayında görülen zirveye doğru hareketin devamı görülebilir” dedi.