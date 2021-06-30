Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor?

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Fed’in piyasalarda yarattığı tedirginliğin Borsa İstanbul’a da negatif etki yarattığını ifade ederek, “1400 puanın üzerinde bir BIST 100 endeksi görürsek o zaman toparlanmaktan söz edebiliriz” dedi.