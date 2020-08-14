Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Borsa İstanbul uzun vadede pozitif büyümesini koruyor
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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirdi. Gürbüz, küresel piyasalardaki dalga seyrin etkisiyle Borsa İstanbul’da bir oynaklık olduğuna işaret ederek, “Borsa İstanbul uzun vadede pozitif büyümesini koruyor” dedi.