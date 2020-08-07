Borsa İstanbul yükselecek mi? Gürbüz: Düşüşler alım fırsatı veriyor

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Gürbüz, ilerleyen dönemlerde iyileşen koronavirüs etkisiyle piyasalarda canlanma olabileceğini ve Borsa İstanbul’da düşüşlerin alım fırsatı yarattığını ifade ederek “1000 ve üzeri kapanışlar yatırımcılara alım fırsatı verir” dedi.