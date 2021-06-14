Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi?
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OTOMATİK OYNAT
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
01:37
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 14.06.2021 | 12:52
02:53
Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi? 14.06.2021 | 12:50
03:04
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir 14.06.2021 | 12:47
03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
03:02
30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
04:03
01:45
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 09.06.2021 | 16:21
04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
03:45
İslam Memiş: Gram altın alım fırsatı verebilir 08.06.2021 | 15:41
02:01
Cem Tözge: ABD enflasyon verisi piyasalara yön verecek 08.06.2021 | 15:27
01:45
Stratejist Mustafa Aşkın: Piyasalar kararsız yön arıyor 08.06.2021 | 15:23
02:07
Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Endekste sanayi tarafından bankaya doğru bir geçiş olduğunu ifade eden Karabulut, “Borsa İstanbul’da yükseliş trendi geldi demek için erken” dedi.