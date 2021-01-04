Borsa İstanbul'a 2021 yılında yabancı ilgisi sürecek mi?
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Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da Borsa İstanbul’daki beklentilerini sıraladı. Karabulut, yabancı yatırımcıların kademeli olarak geri döneceğini belirterek, “Bu hafta itibariyle yabancı katılımcıların ivmesini artırmasını bekliyorum” dedi.