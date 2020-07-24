Borsa İstanbul’a satış gelir mi?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirerek A Para’da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gürsoy, endekste 117-120 bin arasında bir sıkışma olduğunun altını çizerek, “Her ne kadar küresel borsalardan pozitif ayrışsak da yurt dışındaki satışlar hızlanırsa bize yansıması olacaktır” dedi.